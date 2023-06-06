Depremden 120 gün sonra enkazdan çıkarılan cesedin kimliği belirlendi

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 120 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi.

Depremden 120 gün sonra enkazdan çıkarılan cesedin kimliği belirlendi

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu.

aw907915-03.jpgYapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran’a ait olduğu belirlendi. Duran’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

aw907915-04.jpgDuran’ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi.

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Öte yandan, Sude Nur Doğan’ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi. (İHA)

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