Depremin 135. gününde enkazdan kadın cesedi çıkarıldı

Depremin üzerinden 4.5 ay geçmesine rağmen Hatay Antakya’da enkaz kaldırma çalışmalarında bir kadın cesedi daha çıkarıldı.

Depremin 135. gününde enkazdan kadın cesedi çıkarıldı

Editör: Ayşe Memiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üstünden 135 gün geçti. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerden 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen enkaz altlarından cesetler çıkarılıyor. Sosyal medyada yayılan bir iddiaya göre, Hatay Antakya’da depremin üzerinden 135 gün geçmesine rağmen bir kadın cesedinin çıkarıldı.

2 hafta önce de Adıyaman’da enkazdan 20’li yaşlarında kadın cesedi bulunmuştu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan ayında yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’na kadar enkaz kaldırma çalışmalarının biteceğini duyurmuştu.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarının 3 Mayıs'ta tamamlanacağını duyurmuştu.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Twitter’da yapılan yorumlar:

Yaşanan deprem 5’nci ayını doldurmak üzere. Antakya’da dün enkazda bir kadına ait cenaze çıkarıldı. Maalesef sayı daha da artacak çünkü onlarca kayıp cenaze var…

Asrın felaketinin üstünden 4,5 ay geçti ve halen enkazlardan kayıp insanların cesetleri çıkıyor.,

Depremin üzerinden 4.5 ay geçti halen enkazdan cesetler çıkıyor. Halen cenazelerini bulamayanlar var Ortalık sinek, haşere ve yılan-akrep dolu. Artçı depremler sürüyor.

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