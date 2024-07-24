Depremden kurtuldu ama eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Kaynak: İHA
Depremden kurtuldu ama eski eşinin kurşunlarından kurtulamadı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokak ortasında eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, silahlı saldırı Bodrum’un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında yaşandı.

Eski eşi Hüsne Topal’ın (39) yaşadığı eve gelen Hacı Ömer A. (40), Topal’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Bir süre boyunca konuşan ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Hacı Ömer A.’nın saldırarak darp etmeye başladığı Topal, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal’ın arkadaşı Sedat T. yardımına koşarken, Hacı Ömer A. yanında getirdiği tabancayla eski eşini ve yardıma koşan şahsı kurşun yağmuruna tuttu.

aw253809-03.jpgSilahtaki mermilerin tükenmesinin ardından şahıs olay yerinden kaçarken, yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

aw253809-05.jpgHüsne Topal’ın cansız bedeni otopsi yapılması amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Sedat T.’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

aw253809-06.jpgÇiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum’a taşındığı ve depremzede olduğu öğrenildi.

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Öte yandan eski eşini kurşun yağmuruna tutan Hacı Ömer A., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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