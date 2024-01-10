Depremden sonra enkazı kaldırılan binanın temelinde ilginç görüntü! Yanından geçen bakmadan geçmiyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bazı binalar yıkılırken, bazı binalar da ağır hasar aldı. Depremin ardından yıkım çalışmalarının sona gelindiği Antakya'da bir binanın enkazında meydana gelen görüntü herkesi şaşırttı.

Kışlasaray Mahallesi, Saray Caddesi üzerinde bulunan bir binanın temelinde, irili ufaklı, derinliği 5 metreyi bulan 3 adet obruk oluştuğu görüldü.

"AKARSU BİNALARIN ALTINDAN GEÇİYOR, OYULMUŞ HER TARAF"

Bölge halkı tarafından ilginç karşılanan obruk hakkında konuşan bölge sakini Nadir Aşkın, “Burası Saray Caddesi'nin üst tarafları. Gördüğünüz gibi altımızda tarih var. Bu sanırım bir akarsu, tam bilgiye sahip değilim. Görünürde akarsu büyük ihtimal Asi Nehri'yle buluşuyor. Bana bayağı ilginç geldi, buralar kendi kendine mi çökmüş önceden bir tarih mi vardı bilmiyorum. Buralarda hep bina vardı, akarsu da binaların altından geçiyor. Arka taraftan bayağı bir su akıyor. Oyulmuş her taraf, muhtemelen nehre dökülüyordur” diye konuştu.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Bu akarsunun senelerdir olduğunu ifade eden Nihat Yoğurtçuoğlu ise, “Bu akarsu senelerden beri var. Alttan su akıyor, korkulacak bir şey yok. 3 tane evim yıkıldı, iş yerimde kalıyorum. Bina yıkıldıktan sonra burası ortaya çıktı. Burada da obruk çıktı ama korkulacak bir şey yok” dedi.