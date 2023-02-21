﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 

İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan ve 2013 yılında Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başlanan bina, yapılan incelemeler sonucu boşaltıldı.

İlçedeki birçok etkinlik, kurs ve toplantının yapıldığı ve içerisinde kütüphanenin de bulunduğu kültür merkezinin camına asılan yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, 6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımı incelenerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, “Söz konusu genelge uyarınca bakanlığımıza bağlı hizmet veren kültür merkezi binalarının depreme dayanıklılık incelemeleri bütçe imkanları ve illerden gelen istekler yönünde sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden kültür merkezi hizmet binalarının can güvenliği bakımından kullanımının durdurulması gerekmektedir. Makamlarımızca uygun görüldüğü takdirde güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden Muş Merkez Malazgirt Prof. Dr. Haluk Dursun, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi ve Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nin kullanımı durdurulmuştur" denildi. (İHA)