21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 

Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi boşaltıldı.  

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 18:17
Takip Et

Depreme dayanıklı olmayan kültür merkezi boşaltıldı 

Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
+
Aa
-

İlçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan ve 2013 yılında Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi olarak kullanılmaya başlanan bina, yapılan incelemeler sonucu boşaltıldı.

İlçedeki birçok etkinlik, kurs ve toplantının yapıldığı ve içerisinde kütüphanenin de bulunduğu kültür merkezinin camına asılan yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, 6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların deprem dayanımı incelenerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, “Söz konusu genelge uyarınca bakanlığımıza bağlı hizmet veren kültür merkezi binalarının depreme dayanıklılık incelemeleri bütçe imkanları ve illerden gelen istekler yönünde sürdürülmektedir. Yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden kültür merkezi hizmet binalarının can güvenliği bakımından kullanımının durdurulması gerekmektedir. Makamlarımızca uygun görüldüğü takdirde güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden Muş Merkez Malazgirt Prof. Dr. Haluk Dursun, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi ve Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi'nin kullanımı durdurulmuştur" denildi. (İHA) 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
2
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿Depremde hayatını veya yakınlarını kaybeden ünlü isimler
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
3
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿AKP'nin 21 yıldır iktidarda kalma sırrını açıkladı. Sokak röportajında konuştu herkes etrafına toplanıp ağzı açık dinledi
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
5
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
6
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
7
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Kazakistanlı dövüşçüden maç sonu Türkçe mesaj: Geçmiş olsun Türkiye
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna’da  
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kültür merkezi boşaltıldı 
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
﻿Blinken'den deprem bölgesine dair açıklama. Yürek parçalayıcıydı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.