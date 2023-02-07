﻿Depremi fırsat bilen teröristlerden alçak saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin hudut karakolumuza saldırdığını duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfattan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi.
Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.
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