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Depremzedeler çaresiz bir başına böyle bırakıldı: Depremin ikinci günü çekilen video her şeyi açıklıyor

Depremde tüm ailesini kaybeden kaybeden Cemil Yurtsever adlı vatandaş depremin 31'inci saatinde bir video çekerek yardım çağrısında bulunmak istedi. Ancak şebeke olmadığı için yayınlayamadı. Yurtseverin bugün yayınlayabildiği video Hatay'da yaşanan terk edilmişliği gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 17:42
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Depremin ikinci günü çekilen video her şeyi açıklıyor

Depremzedeler çaresiz bir başına böyle bırakıldı: Depremin ikinci günü çekilen video her şeyi açıklıyor
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtsever adlı vatandaş "Video 31. saat çekilmiştir, izleyin görün lütfen bizi nasıl çaresiz bıraktılar, bu çaresizliği bu acıyı yaşamama sebep olanlara hakkımı helal etmiyorum." notu ile depremin 2'nci gününde çektiği videoyu yayınladı.

Yurtseven, depremin 27. saatinde çektiği ve “Nolur sesimizi duyun” çağrısı yaptığı videoyu ise şebeke olmadığı için ancak bugün yayınlayabildi.

Cemil Yurtseven adlı vatandaş, depremin olduğu 6 Şubat günü Twitter’dan yardım çağrısı yapmıştı. Yurtseven, “Nolur yardım edin tüm ailem bu binada haber alamıyorum, şehir dışındayım dönmeye çalışıyorum” diyerek, annesi, babası ve kız kardeşinin yaşadığı adresi vermişti.

Yurtseven'in videosunda Antakya’ya ulaştığında ise hiçbir arama-kurtarma çalışması olmadığını gördü.

Yurtsever yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ne devletten gelen biri var ne de... Bekçi bile yok. Hiç kimse yok. Burada Antakya'da yapayalnız kaldık. Bir su dahi verilmiyor. Hiçbir şey yok. İki üç kişi böyle enkazda bekliyoruz. Bomboş. Hiç kimse yok. Yardım eden kimse yok. 27 saattir bağırtı sesleri geliyordu. Artık onlar da kesildi. Tüm ailem enkazın altında. Nolur sesimizi duyun. Artık çok geç. 27 saatten sonra inşallah kurtulan ama nolur artık sesimizi duyun. Antakya unutuldu."

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