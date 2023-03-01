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Erdal Bakkal da depremzedelerin yardımına koştu

"Leyla ile Mecnun" dizisinde "Erdal Bakkal" karakteriyle izlediğimiz Cengiz Bozkurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerde gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılıyor.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:06
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Cengiz Bozkurt deprem bölgesinde depremzedelerin yardımına koştu

Erdal Bakkal da depremzedelerin yardımına koştu
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(AA)- Türkiye ve dünyadan gönüllü yardım ekipleri, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Yardım ekipleri içinde kamuoyunun tanıdığı bazı sanatçılar da sahadaki faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

Leyla ile Mecnun isimli TV dizisinde canlandırdığı "Erdal Bakkal" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cengiz Bozkurt da eşinin memleketi Kahramanmaraş ile başladığı yardım faaliyetlerini İskenderun'da sürdürüyor.

1999 Gölcük Depremi sonrası oluşturulan Dayanışma Gönüllüleri grubu ile birlikte çalışan Bozkurt yaptığı açıklamada yaklaşık 20 gündür bölgede olduğunu söyledi.

İlk olarak eşinin memleketi olan Kahramanmaraş'a gittiğini anlatan Bozkurt, "Eşimin köyü olan Çiğli köyüne gittik. Köyün ortasından fay geçmiş. Orada da evler yıkıldı. İlk olarak oraya müdahale ettik. Enkaz altından çıkarılanlar vardı.

30'un üzerinde kayıp var. Oraya odun ve erzak ulaştırdık. Kahramanmaraş merkezdeki yıkımı da gördüm.

Bölgedeki felaketi daha iyi anlamış olduk canlı gözle gördükten sonra. Pazarcık, Adıyaman ve Hatay'a geçtim. Hatay'da Samandağ, Defne ve Antakya merkezde beşer, altışar gün kalarak İskenderun'a geçtim." dedi.

İskenderun'da da Dayanışma Gönüllüleri ile faaliyet gösterdiklerini aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:

"Biz, bağışçıların gönderdiği çadırları, erzakları, suları insanlara ulaştırıyoruz. Buradaki insanlarla istişare ederek onların fikrini alarak, onları bu dayanışma sürecine ortak ederek bu yaraları sarmaya çalışıyoruz.

Biz de elimizden geldiği kadar... Vicdanı olan bir sürü genç arkadaş buradayız. Hayat normale döndü gibi görünüyor ama normale dönmüş değil.

Ben genelde insanların barınması, yiyecek yardımı, yemek gibi konularda destek sunmaya çalışıyorum."

Bozkurt, deprem bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece yardım etmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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