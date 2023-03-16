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Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde 66 caminin ağır hasar gördüğü bildirildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 11:18
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Depremler Malatya'nın Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu

Darende ilçesinde 66 camide hasar oluşturdu
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler ilçedeki cami ve minarelerin kısmen yıkılmasına ve zarar görmesine neden oldu.

İlçe kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi Hacı Tunç Cami, yaşanılan depremlerde en çok zarar gören ibadethane oldu. Caminin minare, minber ve mihrabı yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede caminin ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Müftülükten alınan bilgine göre, ilçe genelinde 66 cami ve 30 minare depremlerde hasar gördü.

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