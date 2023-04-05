5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

10 bin depremzede polis istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:04
Takip Et

Depremler nedeniyle mağduriyet yaşayan 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

10 bin depremzede polis istedikleri illere atandı
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, deprem bölgesinde görev yapan ve deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan emniyet teşkilatı mensuplarının talepleri alındı.

Bu kapsamda eş, çocuk, anne, baba ve kardeş vefatı, ikametinin yıkılması veya zarar görmesi, depremin etkisini psikolojik olarak atlatamaması ile deprem bölgesinde ikamet eden eşinin ailesinin vefatı gibi konulardan dolayı başka bir ile tayin isteyen 10 bin personelin işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, personelin atama, özlük, kıdem ve terfi işlemleri de yapıldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
1
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
2
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
3
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
5
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
7
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Nörolojik hastalıklara dikkat çeken tedavi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Sigorta 76 Milyar TL deprem hasarı ödemesi yapacak
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
﻿Ceferin 4 yıl daha UEFA başkanı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.