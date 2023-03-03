Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Altındağ İlçe Müftüsü Orhan Örnek'in yaptığı dua ile sona erdi.

Programa katılanlara mevlit şekeri ikram edildi.

Mevlid-i Şerifler, 19 Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı 65 il merkezindeki tarihi camilerde cuma namazı öncesinde eş zamanlı okundu.

EDİRNE

Edirne Eski Cami'de cuma namazı öncesi düzenlenen programda okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Dua sırasında bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

Eski Cami müezzini Hasan Cerrah, bugün depremde vefat edenler için bir araya gelerek dua ettiklerini belirtti.

Cerrah, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Programın ardından cuma namazı sonrası Vakıflar Genel Müdürlüğü vatandaşlara lokum dağıttı.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de Hızırbey Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur-an'ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Türk milletinin büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını ifade eden Eviş, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden depremzedeler için mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kayseri'de Cami Kebir'de depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cami imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir'in yaptığı dua ile sona erdi.

Kırşehir Cacabey Camisi'nde de cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.

Nevşehir'de ise Kurşunlu Cami'de cuma namazından önce düzenlenen programda, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerince cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

SAMSUN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Samsun Büyük Cami'de cuma namazı öncesi mevlit okundu, dua edildi.

Programda camiye gelen vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.

TOKAT

Tokat'taki tarihi Ali Paşa Cami'sinde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Mevlid-i Şerif okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Mevlide Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İl Müftüsü Abdullah Pamuk ve vatandaşlar katıldı.

KASTAMONU

Kastamonu'da da restorasyonu tamamlanan 517 yıllık Nasrullah Kadı Camisi, depremde hayatını kaybedenler için okutulan Mevlid-i Şerif ile yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında 13 Ocak'ta ibadete kapatılan cami, mevlit programıyla tekrar hizmet vermeye başladı.

Programın ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

BURSA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında Bursa Yeşil Cami'de cuma namazı öncesi program düzenlendi.

Müezzinler tarafından okunan Mevlid-i Şerif'in ardından "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Cuma namazı sonrası programa katılanlara ikramda bulunuldu.

BALIKESİR

Balıkesir'de, Yıldırım Camisi'nde gerçekleştirilen programda depremde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Dua edilerek tamamlanan program ve cuma namazının ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale'deki tarihi Yalı Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen mevlit programına çok sayıda kişi katıldı.

Caminin imam hatibi ve müezzinlerince okunan Mevlid-i Şerif'in sonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Programa katılanlara ikramlarda bulunuldu.

(Kaynak: DHA)