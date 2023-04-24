Depremzede büyük acısını tuvallere dökerek acı hatıralarını sanata çevirdi

İHA’nın haberine göre, Kırıkkale'de yaşayan 43 yaşındaki ressam Şengül Otman, ülkenin birçok şehrinde bulunan tarihi bina ve kültürel varlıklarını sulu boya tekniği ile resmediyor. 20 yıldır resim sanatı ile ilgilenen Otman, bu kez de sulu boya çalışmasıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerin sebep olduğu yıkımı yansıttı. Otman, internet üzerinden gördüğü fotoğraftaki enkazın üzerinde bulunan oyuncak ayıyı sulu boya sanatı ile resmetti. Çorum'da bulunan dünyanın en dar sokağı, Ankara evleri, Hatay'ın köz üzerindeki kahve cezvesi, hayvan figürleri ve birçok farklı tarihi mekanları sulu boya tekniği ile resmeden Otman, eserlerinin bir kısmını evinin duvarında sergiliyor.

Şengül Otman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, enkazdan çıkan çocuk oyuncaklarından etkilendiğini belirterek, "6 Şubat depremi hepimizin gündemine gerçekten çok ağır bir şekilde düştü. Çok üzüldük, çok içimiz yandı. Resmen ikiye bölündük; bir yanımız orada, bir yanımız burada" dedi.

Enkaz üzerindeki oyuncak ayıyı resmetmek istediğini ifade eden ressam Otman, "Ben bu resme başlarken en çok bir haber bülteninde enkaz altından çıkan çocuk oyuncaklarının haberi beni çok etkilemişti. Oradan çok fotoğraf paylaşılmıştı, enkaz altından çıkartılan oyuncaklar. Bu beni gerçekten çok derinden yaraladı. Çocuklar zaten çok daha önemli bizim için. Yüreğimi burktu, ben de bu resmi çizmek istedim" dedi.

Bütün deprem çocuklarına bu resmi ithaf ettiğini anlatan Otman, "Bu yapmış olduğum çalışmayı devlet arşivlerine ulaştırmak istiyorum. Hemen onun üzerinde bir cezve resmi var. O cezve, Hatay'ın kültürünün içinde olan közde kahvenin resmi. Ben resmederken o sokaklarda o caddelerde dolaştım. O közde kahveleri içtim, o insanlarla sohbet ettim, o sokaklarda gezdim" diye konuştu.

Memleketi Çorum'da bulunan dünyanın en dar sokağını da sulu boya tekniği ile resmettiğini ifade eden Otman, "Bir buçuk metrelik sokak. Burada ahilik geleneği yaşatılıyor. Burada bütün esnaf bir arada. Çorum'da buna benzer sokaklar çok fazla. Çorum çok özel bir memleket. Benim de memleketim olduğu için ben de Çorum'un bütün güzelliklerini tekrar yaşatmak ve gelecek nesillere de aktarmak, biraz da böyle bir farkındalık oluşturmak için, yerli yabancı herkesin ilgisini çeksin; gelsinler, görsünler, ziyaret etsinler ve tanısınlar, şehrimizi bilsinler diye böyle bir konsepte başladım" şeklinde konuştu.