Malatyalı depremzede: Vali elektrik olmayan çadıra priz dağıttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da Şeker Fabrikası'nın arazisinde kurulan çadırkentlerde kalan yurttaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

"MUM IŞIĞINA MI DÖNELİM? HANGİ ÇAĞDA YAŞIYORUZ?"

Üç aydır çadırda elektrik olmadığını söyleyen bir yurttaş, "Sadece iki çadırda var elektrik biz sadece orada gidip telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Bu kadar insan iki tane çadırda dolduruyoruz. Ramazan oldu, sahur oldu biz sadece telefon ışığını alıp yapıyoruz. Bu nasıl olacak? Biz öğrenciyiz, nasıl çalışacağız? Mum ışığına mı dönelim? Hangi çağda yaşıyoruz ki biz?" diye konuştu.

"FİŞ YOK, PRİZ YOK, ELEKTRİK YOK"

Elinde uzatma kablolu üçlü priz tutan bir kadın ise "Valimiz geldi bunu dağıttı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Fiş yok, priz yok, elektrik yok" diye dert yandı.

"İNSANLAR RAMAZANI TELEFON IŞIĞINDA GEÇİRDİKLERİNİ SÖYLÜYORLAR, İLGİLİLERE İLETECEĞİM"

Yurttaşların elektrikle ilgili sorunlarını dinleyen Ağbaba, konuyu yetkililere ileteceği sözünü verdi. Ağbaba, "Şeker Fabrikası alanına kurulan C Blok'taki çadırlar. Toplam 900 üzerinde çadır olduğu söyleniyor. Ama maalesef çadırlarda elektrik yok. Bu insanlar ramazanı telefon ışığında geçirdiklerini söylüyorlar. Üç aydır böyle olduğu söyleniyor. Ben bu konuyu ilgililere ileceğim. Hem Malatya Valiliği'ne hem Aksa yetkililerine ileteceğim. Sanırım burada trafo yok. Trafo kurulması konusunda gerekenleri ileteceğim. Bayramı da karanlıkta geçirdiniz. Ders çalışamıyorsunuz, kitap okuyamıyorsunuz. Depremin başından beri yanınızdayım. Malatya'da geziyoruz. İnşallah bu günleri de hep beraber atlayacağız" dedi.