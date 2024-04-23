Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı

Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır yıkımı yaşayan kentlerden olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen etkinlikte depremzede çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutladı.
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Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı 1

Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in talimatı doğrultusunda Sakarya Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz bölgesinin en büyük doğal parkı olan Ziraat Parkta depremzede çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

“10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI”

İskenderun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çocukların, insanların ve kadınların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

23 Nisan etkinliği dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucusu olan bütün değerlere saygılarını sunan Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olmasını diledi.

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Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı 2

İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, binlerce çocuk ve yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Depremzede çocuklar ve aileleri, deprem faciasını bir nebzede olsa bu özel günde unutmuş oldu.

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Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı 3

“BU MUHTEŞEM ETKİNLİKTE BİR ARADAYIZ”

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevinci ve mutluluğu içeresinde olduğunu belirterek, Akdeniz’in en büyük doğal parkı olan ve çok yakın zamanda hizmete açtıklarını hatırlattığı Ziraat Parkta çocuklarla bu muhteşem etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi dedi.

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Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı 4

“10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI”

İskenderun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çocukların, insanların ve kadınların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

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Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı 5

23 Nisan etkinliği dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucusu olan bütün değerlere saygılarını sunan Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olmasını diledi.

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