Depremzede çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladı

Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in talimatı doğrultusunda Sakarya Mahallesi’nde bulunan ve Akdeniz bölgesinin en büyük doğal parkı olan Ziraat Parkta depremzede çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

“10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI”

İskenderun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı ifade eden İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, çocukların, insanların ve kadınların yüzlerini güldürdüklerini belirtti.

23 Nisan etkinliği dolayısıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetin kurucusu olan bütün değerlere saygılarını sunan Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve bölgemize kutlu olmasını diledi.