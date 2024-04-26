23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar

Kaynak: Haber Merkezi
23 Nisan'ı neden kutluyoruz sorusuna verilen cevaplar
Dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılan bir sokak röportajında “23 Nisan’ı niye kutluyoruz?” sorusuna verilen yanıtlar gündem oldu. Gençlerin verdiği yanıtlar, izleyenlere "Bunları mülakatla alınan öğretmenler mi yetiştirdi?" sorusunu sordurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinden 6 yıl sonra 23 Nisan 1927’de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl 23 Nisan’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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Ulusal egemenliğimizin bir nişanesi olan bu bayram, aynı zamanda dünyadaki tek çocuk bayramı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan, her yıl çocukların birbirinden renkli gösterilerle doyasıya eğlendiği anlara sahne oluyor.

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“23 NİSAN’I NEDEN KUTLUYORUZ?”

Cumhuriyet tarihinde önemli yere sahip olan 23 Nisan günü İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılan bir sokak röportajı gündem oldu.

Söz konusu röportajda, muhabir tarafından vatandaşlara “23 Nisan’ı neden kutluyoruz?” ve “23 Nisan hangi yılda ilan edilmiştir?” sorusu yöneltildi. Muhabirin sorusuna verilen cevaplar, yeni nesil ile eski neslin arasındaki eğitim düzeyini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sokak röportajında soru sorulan yaşlı vatandaşların hepsinin “23 Nisan hangi yılda ilan edilmiştir” sorusuna doğru yanıt verirken, gençlerin çoğunun yanlış cevap vermesi dikkat çekti.

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23 NİSAN NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak Türk milletinin gönlünde, önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, önce 1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilmiş, daha sonra 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

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