Valinin yerine geçen depremzede öğrenci: "Binaların sağlam olmasını istiyorum"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Nacar'a bıraktı.

Eylül Nacar, Vali Yılmaz'ın Osmaniye'de öncelikli hedefinin ne olduğu sorusu üzerine, “Binaların çok yüksek olmasını istemiyorum. Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz. Bir de binaların sağlam olmasını, daha çok yeşil alanın ve parkların olmasını istiyorum. Biz çocuklar bisiklet yolları istiyoruz." dedi.