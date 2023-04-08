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Depremzede çocuklar için çadır kentte kitabevi

Hatay’da depremzede çocuklar için çadır kentte kitabevi oluşturuldu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 18:39
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Depremzede çocuklar için çadır kentte kitabevi

Depremzede çocuklar için çadır kentte kitabevi
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AA

Dörtyol ilçesinde, İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Kemal Berktan Ortaokulu tarafından Ataşehir Kaymakamlığı aracılığıyla kurulan kitabevinde, depremzede çocukların yeniden sosyal hayata katılımı için kitap okuma, söyleşi, kukla oynatımı ve hikaye anlatım etkinlikleri düzenleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibinden Büşranur Artan, sabahları kitap okuma etkinlikleriyle güne başladıklarını söyledi.

Öğleden sonra söyleşi düzenlendiğini aktaran Artan, "Daha sonra kitap okumayı bilmeyen çocuklarımız için kuklayla hikaye dinlemesi yapıyoruz. Çadır kentimizde günlük 150 öğrenci bizleri ziyaret ediyor." dedi.

Çadır kent müdürü Ömer Burgaç da kitabevinin kurulmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Bu ilim yolculuğunda destek sunanlara minnettarız." ifadesini kullandı.

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