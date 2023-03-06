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Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı

Kahramanmaraş’taki depremler sonrası ailesiyle birlikte Antalya’ya gelen depremzedenin 7 bin lirası gasp eden 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:51
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Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı

Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Kalesalyan köyünde yaşayan Tarık Atalar'ın, Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerde evi yıkıldı. 

Eşi ve üç çocuğuyla birlikte Mersin’e yerleşen Atalar, ailesinin psikolojinin biraz rahatlaması için 4 Mart Cumartesi günü Antalya’nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki akrabalarının yanına geldi. 

Aynı günün gecesinde arabasındaki şarj aletini almak için apartmandan dışarı çıkan Atalar’ın önünü, iddiaya göre kendilerini sivil polis olarak tanıtan Ahmet Ç. (39), Abdurrahman K. (40) ve Aşkın D. (39) isimli 3 şüpheli keserek, cebindeki 7 bin TL’sini ve kimliğini alıp kaçtı. Olay anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Darp edildiğini de ileri süren Atalar’ın ihbarı üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gaspçılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

 

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