Depremzede kadın kardeşinin böbreğiyle hayata tutundu

9 yıllık böbrek hastası, Kahramanmaraş'ta diyalize gitme imkânı bulamayınca Batman'daki kardeşinin yanına gitmek zorunda kaldı.

Genç kadına bu süreçte en büyük yardım kendisine böbreğini veren kardeşinden geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen nakil işlemi sonrasında 30 yaşındaki Ceren Beyazıt, kardeşinin böbreğiyle hayata tutundu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili kapsayan depremin ardından birçok insan hikâyesi ortaya çıktı.

Elbistan’da yaşayan 30 yaşındaki böbrek hastası Ceren Beyazıt'ın hikâyesi de bunlardan biri. 9 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve 7 yıldır diyaliz gören Ceren, depremden sonra kardeşiyle İstanbul’a gelerek böbrek nakli ameliyatı oldu. Depremde tüm ilaçlarını kaybettiğini belirten Ceren kardeşinin yanına Batman’a gittiğinde nakil kararı aldıklarını belirtti.

İstanbul’da yapılan doku testlerinin ardından kardeşinin böbreği ile hayata tutundu.

“KARDEŞİM SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUM”

Kahramanmaraş’ta tüm ilaçlarını enkazın altında bıraktığını belirten böbrek hastası Ceren Beyazıt, “Ben Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. 9 senedir böbrek hastasıyım. 7 yıldır periton diyalizi alıyordum. Son zamanlarda kendimi iyi hissetmemeye başlamıştım. Hayatınız 6 saatte bir ilaçla geçiyor. Deprem olduğu zaman böbrek nakli olma kararını aldık. Deprem günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta evimdeydim. İlaçlarım deprem sonrası enkaz altında kaldı. Hiçbir ilacımı alamadan depremden kurtulmak için evden çıktım. Deprem olduğu için hiçbir yerden de ilaç bulamadım. Aslında hastane bize çok yakındı sadece 5 km yol vardı evimle arasında. Tüm yollar deprem dolayısıyla kapandı, göçükler oluştu ve ben bu yolu yaklaşık 2 saatte bitirebildim. Hastaneye gittiğimde ilaçlarımı temin edebildim. Kız kardeşim Batman’da yaşıyordu. Karar aldık ve onun yanına gittik. Normalde hastalığımdan dolayı odama bir kişinin bile girmesi yasakken ben deprem dolayısıyla mecburen otobüs kullandım. Gittiğimde çok kötüydüm, vücudum ödem toplamıştı. Kız kardeşimde beni o halde görünce böbreğini bana vermeyi teklif etti ve biz orada bir karar aldık. Karardan sonra İstanbul’a böbrek nakli olmak için geldik. Kardeşimle burada birçok teste girdik. Doku uyumu tuttu ve 2 saat süren bir ameliyatın ardından kardeşimin böbreğini aldım. Şu anda evimiz yıkıldığı için konteynerda kalıyoruz. Ev bulana kadar taburcu olduktan sonrada Elbistan’da olan konteyner evime geri döneceğim” dedi.

“CEREN’İN BÖBREĞİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR”

İki kardeşin ameliyatının toplamda 2 saat sürdüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Ayhan Dinçkan, “Ceren’in 9 yıldır kronik böbrek hastalığı vardı. Buna bağlı olarak böbreklerini kaybetmiş durumdaydı. 7 yıldır da diyalize giriyordu. Donörü 27 yaşındaki kız kardeşi oldu. Kardeşinin donör olmak konusunda hiçbir sıkıntı teşkil etmedi. Sol böbreğini aldık ve Ceren’e taktık. Ceren’in böbreği de şu anda çok iyi bir şekilde çalışıyor. Kronik böbrek yetmezliğinin çaresi organ naklidir. Ceren ve kız kardeşinin ameliyatlarını eş zamanlı olarak yaptık ve toplamda 2 saatlik bir ameliyat sonrası böbrek naklini gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.