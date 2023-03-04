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Depremzede köpek yeni yuvasını İzmir'de buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli itfaiye eri, evlerinin kapısını Gaziantep’te enkazdan kurtarılan köpeğe açtı. 2020’deki İzmir depreminden etkilenen Bıçakçı ailesi, Ateş adını verdikleri minik yavruyu sevgi ve ilgiyle yeniden hayata bağladı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:23
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Depremzede köpek yeni yuvasını İzmir'de buldu

Depremzede köpek yeni yuvasını İzmir'de buldu
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ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin vurduğu kentlerde yaraları sarmaya devam ederken yıkılan şehirlerde sahipsiz kalan canlara da sahip çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli itfaiye eri Serdar Bıçakçı ile eşi Cansu Bıçakçı da deprem bölgesinden gelen bir köpeğe evinin kapılarını açtı. İzmir’de 2020 yılında meydana gelen depremden etkilenen Bıçakçı çifti, Gaziantep’te enkazdan kurtarılan 2 buçuk aylık köpeği sahiplendi. Minik yavruya, Ateş adı verildi.  

EKİPLER SAHİP ÇIKTI

Daha önce hayvan sahiplenmek istediklerini ancak buna cesaret edemediklerini söyleyen Serdar Bıçakçı, “Deprem hepimizi derinden etkiledi. İnsanların yanı sıra küçük canlıların da orada mahsur kaldığını gördük. İnsanlar can telaşından bu canlıları unuttu” dedi. Büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’te evsiz ve sahipsiz kalan Ateş’i sahiplenen Bıçakçı, “Köpek sahiplenmek istediğimi duyan arkadaşlarım, Ateş’i İzmir’e getirdi. Buraya geldikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü tarafından tüm bakımı yapıldı” dedi.

“CANLARIMIZI SAHİPLENİN”

Ateş’i 4 yaşındaki oğlu Sercan Bıçakçı’nın da inanılmaz şekilde sahiplendiğini ifade eden Serdar Bıçakçı, “Oğlum her gün kreşe gittiğinde öğretmenine anlatıyormuş. Depremden misafirimiz geldi diyormuş. Her sabah okula gitmeden ve okuldan döndüğünde onunla yakından ilgileniyor. Ateş sadece bizim değil tüm mahalledeki insanların ilgisini çekti. Burada arkadaşlarımız çok sevdi. Deprem bölgesinden geldiği için daha hassas davranıyor herkes” diye konuştu. Bıçakçı, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde de birçok canın bulunduğunu ve bunların sahiplenilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

“ATEŞ GELİNCE KENDİMİZİ ÇOK İYİ HİSSETTİK”

Cansu Bıçakçı ise çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, “Hayvanları çok seviyorum ama evde hayvan besleme konusuna pek sıcak bakmıyordum. Ama Ateş gelince kendimizi çok iyi hissettik. İyi ki bizimle. Bize şans getireceğine inanıyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.

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