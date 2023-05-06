Depremzede öğrencilere yüz yüze sınav mağduriyeti

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş ve uzaktan (online) sınav kararı almıştı. Bu kararın ardından özellikle deprem bölgelerinde ailesi olan üniversite öğrenciler ailelerin yanına geçerek uzaktan eğitime devam etti.

soL Haber'den Özkan Öztaş'ın haberine göre; aradan geçen süre zarfında bazı üniversitelerin yüz yüze eğitim kararı alması depremzede öğrencileri mağdur etti.

Sınavın yüz yüze olması kararından doğan sıkıntıları aktaran öğrenciler birçok öğrencinin bu sorundan dolayı sınavlara katılamayacağını belirtiyor. İstanbul'da Beykent Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerden Ayşe "Bu karar nedeniyle sınava giremeyecek arkadaşlarımız var. Oysa 9 Şubat'ta ilan ettikleri karara göre eğitimin ve sınavların, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışında online olacağı bilgisi edinmiştik. Bunu tarafımıza okulumuz iletti. 9 Şubat'ta böyle bir karar gelmişti. Ama şimdi kararımızı değiştirdik diyorlar kısaca. 2 Mayıs tarihinde gelen bilgilendirmede ise sınavın yüz yüze olacağını ilan ettiler" diye anlatıyor bu süreci.

'EĞİTİM UZAKTAN SINAVLAR YÜZ YÜZE'

Sınavların yüz yüze yapılmasına tepki gösteren öğrenciler gerekçe olarak da ulaşım sıkıntısını gösteriyor.

Konuya ilişkin konuşan bir öğrenci, "Şimdi birçok yerde yurtlarda depremzedeler kalıyor ya da yurt hizmetleri kısıtlandı. Birçok öğrenci kaldığı öğrenci evlerini dağıttı ya da eşyalarını toplayıp memleketine döndü. Şimdi örneğin ben Malatya'dan nasıl gideceğim tekrar İstanbul'a. Kaç gün nerde nasıl kalacağım? Depremzede bir ailem var, bazılarımız ailesini bırakıp gidecek durumda değil. Durum yanlış anlaşılmasın. Sınavların uzaktan olması ya da olmaması değil tek başına sorun. Burada yaşadığımız sorun plansızlık." ifadelerini kullandı.