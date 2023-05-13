Engelli depremzedenin maaşını kestiler. İktidar enkaz altın kalmaya devam ediyor. Yazıklar olsun

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, binlerce vatandaş da yaralandı. Depremin üzerinden aylar geçse de acılar hala taze.

Cumhuriyet'ten Bayram Kafatutar'ın haberine göre, depremzedeler bir yandan barınma bir yandan da gıda problemleriyle mücadele ediyor.

GEREKÇE: ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Engelli Hakları Federasyonu Başkanı Cemallettin Gürsoy, yaptığı açıklamada deprem bölgesinden zorunlu olarak göç eden engelli vatandaşların ikametgâh değişikliği nedeniyle engelli maaşlarının kesildiğini ifade etti.

Gürsoy, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli yurttaşların mağduriyet yaşamayacağını ifade etmişti. Bize yansıyan bilgilere göre adres değişikliğinden çoğu kişinin maaşı kesildi” ifadelerini kullandı.