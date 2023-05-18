Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren seçmenlere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılarak adli kontrolle salıverilen şüpheli, yeniden gözaltına alındı.

Depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren seçmenlere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılarak adli kontrolle salıverilen şüpheli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ile Siber Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler, bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı şikayetlerin ardından başka bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Ayşegül Didem D'yi (41) adresinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

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Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşegül Didem D. hakkında "Tiktok" adlı sosyal medya platformundaki hesabından deprem bölgesinde 14 Mayıs'taki seçimlere katılıp oy veren seçmenlere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Seçime katılan depremzedelere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı iddiasıyla 16 Mayıs'ta gözaltına alınan Ayşegül Didem D, dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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