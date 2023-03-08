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Arda Turan Marmaris'te sahaya çıkıyor. Karşılama cuma günü saat 18.00'de

Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra yıllarca İspanya'da Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzedelerle birlikte maç yapacak.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:28
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Depremzedeler için Arda Turan sahaya çıkacak

Arda Turan Marmaris'te sahaya çıkıyor. Karşılama cuma günü saat 18.00'de
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Son olarak Galatasaray formayla aktif futbol kariyerine veda eden Arda Turan, aylar sonra ilk kez anlamlı bir organizasyon için sahalara geri dönüyor.
Depremden etkilenen ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.
Marmaris İlçe Stadı'nda 10 Mart Cuma günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikte Arda Truan da genç futbolcularla birlikte sahaya çıkacak.
Tribün girişleri ücretsiz olan etkinlikte sporseverlerin beraberlerinde getirecekleri top, oyuncak ile spor malzemeleri, depremzede çocuklar için toplanacak.

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