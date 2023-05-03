Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak

Depreme bağlı vücut travması yaşayan, sinir, kol ve bacak hasarı oluşan kişilere ücretsiz veya indirimli protez, ortez tedavisi uygulanacak.

Depremzedelere protez ve ortez tedavileri ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları kapsıyor.

TRT Haber’in aktardığına göre, depremzedelerin, sağlık kurulu raporu ile ihtiyaç duydukları belirlenen alt-üst ekstremite ve gövde protezi ile ortezleri, ücretsiz veya indirimli olarak karşılanacak.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu devrede olacak.

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların masrafını ise İçişleri Bakanlığı karşılayacak.

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