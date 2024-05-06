Evi temizlik kokan komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo! İşin sırrı meğer çok kolaymış

Bugün size temizlik konusunda komşularınızın asla paylaşmadığı 5 tüyo hakkında bilgi vereceğiz.

Temizlik konusunda herkesin farklı yöntemleri ve sırları olduğunu biliyoruz.

Ancak, bazı tüyolar vardır ki komşularımızın asla paylaşmak istemediği sırlar arasında yer alır. İşte temizlik yaparken bilmeniz gereken o sırlar

1. Doğru Temizlik Malzemeleri Kullanın:

Temizlik malzemeleri seçerken dikkatli olun. Doğru temizlik malzemeleri kullanarak işlerinizi daha kolay hale getirebilirsiniz. Özellikle evdeki farklı yüzeyler için uygun temizlik malzemeleri seçmek temizliği daha etkili hale getirecektir.

2. Düzenli Temizlik Rutini Oluşturun:

Temizlik işlerini ertelemek yerine düzenli bir temizlik rutini oluşturun. Haftalık olarak belirlediğiniz bir günü temizlik günü olarak ayırın ve o günü temizlik için özel olarak ayırın. Bu sayede eviniz her zaman temiz ve düzenli olacaktır.

3. Detaylara Dikkat Edin:

Temizlik yaparken detaylara dikkat etmek temizliği daha kaliteli hale getirecektir. Özellikle evdeki küçük köşeler, kapı kolları, prizler gibi detaylı bölgelere özel bir önem verin. Bu sayede eviniz her yönüyle temiz ve hijyenik olacaktır.

4. Kötü Kokuları Önleyin:

Evde kötü kokuların oluşmaması için düzenli olarak havalandırma yapın ve eviniz için hoş kokulu ürünler kullanın. Ayrıca çöpleri düzenli olarak boşaltarak kötü kokuların evinizde yayılmasını engelleyebilirsiniz.

5. Dağınıklığı Önleyin



Evinizdeki eşyaları düzenli olarak yerlerine koymak, dağınıklığı önlemek için en etkili yollardan biridir. Bu sayede temizlik yapmak da daha kolay olacaktır.

EV TEMİZLİĞİ İÇİN DOĞAL KARIŞIMLAR

Malzemeler:

Karbonat

Uçucu yağ

Çatal

Kavanoz ve kavanoz kapağı

Tornavida

Çekiç

Dekoratif mum

Banyonuzun, oturma odanızın veya yatak odanızın sürekli ferah kokması için harika bir çözüm bu.

1- Kavanozu yıkayın.

2- Kapağına 5-7 delik açın.

3- İçine karbonat dökün. 10 damla da uçucu yağ ekleyin. Çatalla iyice karıştırın

4- Küçük mumu içine yerleştirip yakın.

5- Kapağını sıkıca kapatın.

6- İşte çevre dostu bir oda spreyi yaptınız! Hem ucuz hem de doğal ve zararsız.

Evet bu ilk yöntemdi.. Şimdi ise sizlerle gazetepencere tarafından paylaşılan başka bir yöntemi paylaşacağız. Bu yöntem sayesinde de eviniz misler gibi kokacak.

Bu yöntem yukarıdaki yöntemden çok daha ucuz ve çok daha kolay.

Bir tencereye veya tavaya su koyup kaynatın. Ardından içine portakal, muz ya da elma kabuğu ekleyin. Eğer varsa evinizde lavanta gibi hoş kokan bitkiler de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı evin içinde gezdirirseniz , evinizdeki kötü kokunun uçup gittiğini ve evinizin misler gibi koktuğunu hissedeceksiniz.

Bu temizlik tüyolarını uygulayarak evinizde mis gibi bir koku ve tertemiz bir ortam yaratabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için temizlik oldukça önemlidir. Unutmayın, temizlik sadece görünen kirleri temizlemekle kalmaz, aynı zamanda mikroplardan arınmanızı sağlar.