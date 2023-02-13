Kızılay, depremzedelere psikososyal destek veriyor

Afetin ilk anından itibaren depremin travmatik etkilerini azaltmak için psikolog, pdr uzmanı ve sosyal hizmet uzmanları ile sahada çalışmalar yürüten Kızılay, psikolojik ilk yardım hizmeti ile afetzedelerin yaralarını sarmak için çaba gösteriyor.

Psikolog, klinik psikolog, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 53 kişilik psikososyal ekibi; depremden etkilenen bölgelerde ihtiyaç tespiti, temel ihtiyaçlara destek, beslenme ve yardım malzemelerinin dağıtımı çalışmalarına destek verirken ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım uygulamaları yapıyorlar. Çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışan ekipler, çocukların deprem stresini ve travmalarını azaltmaya yönelik etkinlikler ve becerilerine göre iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Psikososyal destek çadırları da kurmaya başlayan ekipler, çalışmalarını Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli yürütüyor.

5 BİNİN ÜZERİNDE GÖNÜLLÜ RUH SAĞLIĞI UZMANI BAŞVURDU

Bugüne kadar Kızılay’a başvuru yapan 5 binin üzerinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı bulunuyor. Gönüllü uzmanlar, deprem bölgesinden başka illere giden afetzedelere yönelik çevrimiçi ve yüz yüze terapiler ve bilgilendirme eğitimleri düzenlemeyi planlıyor.

Özellikle çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu etkilerini azaltmak için oyun parkları, oyun alanları, oyuncak, boyama materyalleri ve çocuk hikaye kitaplarına ihtiyaç bulunuyor. Bağışta bulunmak isteyenlerin ise web sitesinden veya çağrı merkezine ulaşarak bölgede en çok neye ihtiyaç olduğunu ve dağıtım noktalarını öğrenebilecekleri belirtildi.