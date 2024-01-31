Depremzedenin feryadı yürek dağladı. 'Bu ülkenin öz evladı olarak nefes alamıyorum. Afganlarla, Suriyelilerle, Ukraynalılarla doldu ülkem'

Sokak röportajına konuşan depremzede olduğu iddia edilen bir vatandaş, Türkiye’de adaletin ve yargının olmadığını, iktidarın ise ülkeyi kaçak göçmenler ve mültecilerle doldurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk vatandaşların yanında olmadığını dile getiren vatandaş, Türkiye’de artan göçmen ve mülteci sayısı nedeniyle “Ülkemde nefes alamıyorum, yaşam alanı bulamıyorum” diyerek isyan etti.

“KENDİ ÜLKEMDE YAŞAM ALANI BULAMIYORUM NEFES ALAMIYORUM”

Sokak röportajına konuşan vatandaş,”Buradan feryat ediyorum. Türkiye’de adalet yoktur. Yargı yoktur. Ak Parti yoktur. Cumhurbaşkanımız bizim yanımızda olmuyor. Şuanda Türkiye’ye doldurdukları Afganlılarla, Suriyelilerle Ukraynalılarla İsraillilerle doldu ülkem ben yaşam alanı bulamıyorum. Nefes alamıyorum. Bu ülkenin Öz evladı olarak nefes alamıyorum. Lütfen ülkemi boşaltsınlar ben nefes almak istiyorum” ifadelerini kullandı.