Konya’da Afgan erkek Afgan erkeği sarkıntılık gerekçesiyle baltayla öldürdü

Kaynak: DHA
Konya’da Afgan erkek Afgan erkeği sarkıntılık gerekçesiyle baltayla öldürdü
Konya'da Afgan uyruklu 18 yaşındaki bir erkek kendisine sarkıntılık ettiği gerekçesiyle 25 yaşındaki başka bir Afgan erkeği baltayla öldürdü.

Konya'da meydana gelen olayda, aynı fabrikada çalıştığı iş arkadaşı Afganistan uyruklu Abdulvasi Hasani'yi (25) başına 15 kez balta vurarak öldüren vatandaşı Seyfullah Muradi (18), ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" ifadelerini kullandı.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, motosiklet ile devriye görevi yapan sitenin güvenlik görevlisi, yolun kenarında kanlar içerisinde yatan kişiyi görünce polise haber verdi.

Yapılan ihbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜP, ÖLMEDİĞİNİ KONTROL ETMİŞ

Konuyla ilgili derhal çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sitedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Hasani ile aynı fabrikada çalışan Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.

Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Harekete geçen polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisi fark edip, pencereden atlayan Muradi, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, fabrikada yapılan aramada Muradi'nin kanlı elbiseleri yatakhanedeki çamaşır makinesinin içerisinde bulundu. Suç aleti balta da aramada ele geçirildi.

Muradi, ifadesinde, "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık. Kafasına baltayla birkaç kez vurdum" dedi. İşlemleri sonrası şüpheli, tutuklandı.

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