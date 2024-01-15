Depremzedeye 'Önceki evinde duşakabin mi vardı' diyen AKP'li isim yeniden başkan adayı oldu

Elâzığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, ilden yeniden aday gösterildi. Şerifoğulları, 2022’de Mustafapaşa TOKİ konutları ziyareti sırasında bir depremzedenin duşakabinin küçük olmasından şikâyet etmesi üzerine, “Önceki evinde duşkabinin mi vardı?" diye sormuştu.

Elazığ’da 2020 yılında yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem felaketi sonrasında Mustafapaşa Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını dönemin bakanlarıyla birlikte ziyaret eden Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na depremzede bir vatandaş, evlerde duşkabinin küçük olmasından şikâyette bulunmuştu. Şerifoğulları ise depremzedeye "Önceki evinde duşakabinin mi vardı?" diye yanıt vermişti. Şerifoğulları, Elazığ’dan tekrar aday gösterildi.