Derbi öncesi Ali Koç'tan Samandıra çıkarması

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için hazırlıklarına tüm hızıyla sürdürüyor.

Dev derbi öncesi sarı-lacivertli yönetimden de önemli bir hamle geldi.

ALİ KOÇ'TAN SAMANDIRA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi Samandıra'ya gitti.

Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Samandıra'da takım ve teknik heyetle bir araya geldi.

ALİ KOÇ BAŞARI DİLEDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, Asbaşkanımız Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Takımımız ve Teknik Ekibimizle bir araya geldi.

Galibiyete olan inancını dile getiren Başkanımız Ali Y. Koç, futbolcularımıza başarılar diledi."