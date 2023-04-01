﻿Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse depremzedelere 3 milyon TL

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine özel olarak prim verilmesi gündeme geldi.

Fotospor'un haberine göre bu kez 3 milyon TL'lik bir sürpriz primden bahsediliyor.

Kesinleşen bir prim değil. Çünkü öneri idari menajer Emir Yoldaç ve teknik menajer Mehmet Aurelio tarafından yönetime sunuldu.

Altay, İrfan, Serdar Aziz ve Mert Hakan da derbi için özel prim uygulanmasını talep etti.

Beşiktaş derbisinin kazanılması halinde elde edilecek primin Kahramanmaraş depreminde zarar görenler için bağışlanması teklifinde bulundu.

Ali Koç'un onaylaması durumunda Beşiktaş derbisi için 2018'den bu yana ilk kez bir prim konulacak.

Kazanılması durumunda derbinin primi depremzedelere bağışlanacak.