Derbide perdeyi Zaniolo açtı. Galatasaray öne geçti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Maçın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına attığı topta Zaniolo, karşı karşı pozisyonda iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında Zaniolo'nun golü ile öne geçti.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Maçın 30. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın savunma arkasına attığı topta Zaniolo, karşı karşı pozisyonda iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.