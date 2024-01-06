Derede cesedi bulunan 2 çocuk babası, toprağa verildi

Adapazarı merkezden geçen Çark Deresi’nde dün akşam saatlerinde ceset gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri tarafından görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde sudan çıkartılan cesedin Görgülü’ye ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk çalışmada Görgülü’nün vücudunda herhangi bir ize rastlanmadı.



Görgülü’nün naaşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’nde yapılan çalışmaların ardından akrabalarına teslim edildi. Turan Görgülü'nün naaşı namaz sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.