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Dereden geçemediler araçta mahsur kaldılar

Kastamonu'da, dere yatağından otomobil ile geçen üç kişi, derenin yükselmesi ile mahur kaldı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:03
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Dereden geçerken araçta mahsur kaldılar

Dereden geçemediler araçta mahsur kaldılar
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Kastamonu Araç'ta, Mustafa Cihat A. otomobili ile geçmeye çalıştığı derenin yağmur nedeniyle debisinin yükselmesi sonucu yanındaki 2 kişi ile mahsur kaldı. Bunun üzerine otomobildekiler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

EKİPLER MAHSUR KALAN ÜÇ KİŞİYİ KURTARDI

Bölgeye sevk edilen Araç Belediyesi Acil Kurtarma ekiplerince otomobil sürücüsü ve iki yolcu kurtarıldı. Ambulanslarda muayene edilen üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Büyük bölümü sular altında kalan otomobil ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kepçe ile dereden çıkarıldı.

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