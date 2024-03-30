Dereden petrol aktı. Boru hattında sızıntı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, TPAO’nun petrol arama faaliyeti yaptığı esnada petrol boru hattında bir sızıntı yaşandı.

SIZAN PETROL KAMIŞLI ÇAYI'NA AKTI

Sızan petrol, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden de geçen Kamışlı Çay’ına doğru aktı. Şirketteki ekipler hemen olaya müdahale edip sahada onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler bölgedeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.