Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu

Kaynak: DHA
Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu
Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşanan trajik olayda, Yusuf Oktay isimli 6 yaşındaki çocuk, eriyen kar sularının etkisiyle suyla dolan dere yatağına düştü.

23 saat süren arama çalışmalarının ardından, Yusuf Oktay'ın cansız bedeni, düştüğü yerden 2 kilometre aşağıda bulundu.

Dün saat 12.00 sularında, ailesinin tarlada çalıştığı sırada oyun oynarken kaybolan Yusuf Oktay, dereye düştü ve akıntıya kapıldı. Ailesi ve köylülerin çabalarına rağmen kayıp çocuk bulunamadı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarına katılan ekiplerin yoğun çabalarına rağmen gece boyunca sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmaları sonucunda, Yusuf Oktay'ın cansız bedeni, düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olayın ardından Yusuf'un cenazesi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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