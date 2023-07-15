Derin konuların yazarı Tolga Şardan'dan bomba iddia: Kaymakam, emniyet müdürünün 20 milyonluk teknesini valiye yazmış

Görevden alınan Marmaris İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız'ın, 24 metre uzunluğunda ve yaklaşık 20 milyon lira değerinde bir tekne inşa ettirmesi üstelik bunu da kaçak bir ticarethanede yaptırıyor olması, İçişleri Bakanlığı'nda yoğun bir trafiğe sebep oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın köşesinde gündeme getirdiği konu üzerine Marmaris Kaymakamlığı – Muğla Valiliği – İçişleri Bakanlığı hattında yazışmalar yapıldığı, bir taraftan Bakanlığın diğer taraftan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın devreye girdiği belirtiliyor.

Şardan, "Marmaris dosyasında yeni sayfa: Kaymakam, Müdür Bey'in guletini Vali'ye bildirmiş" başlıklı yazısında, olayı "bir kamu görevlisinin yetkisini ve görevini kullanarak haksız mal edinmesi" şeklinde basite indirmemek gerektiğini belirtti, "İçişleri Bakanlığı'nın, kamu güvenliğini sağlamakla birlikte geriye dönük benzer iddiaları tek tek araştırması gerekiyor. İşin çivisi çıkmış durumda. Çiviyi yeniden oturtmak da Bakanlık yönetiminin görevi" diye yazdı.

Şardan, konuyla ilgili gelişmeleri şöyle aktardı:

"Şimdi, olayları araştırırken Ankara'dan ulaştığım bir belgeyi açıklıyorum.

Belge, 14 Nisan 2023 tarihini taşıyor.

Belgenin yazıldığı devlet kurumu; Marmaris Kaymakamlığı. Belgedeki imza Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'a ait.

Marmaris Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nce kaleme alınan resmi yazının konusu ise; talep.

Yazının içeriğini olduğu gibi aktarıyorum:

'Marmaris İlçe Emniyet Müdür V. Oktay Kapsız'ın, ilçemiz Söğüt Mahallesi'nde 24 metre boyunda bir ticari tekne (gulet) inşa ettirdiği bilgisi Kaymakamlığımıza çeşitli kaynaklardan gelen şifai haberlerden ulaşılmış olup, yapılan araştırmada; bahse konu ticari teknenin (gulet) yaklaşık maliyetinin 20 milyon lira olabileceği anlaşılmıştır.

Bir kamu görevlisinin 20 milyon lira değerinde bir ticari tekne (gulet) inşa ettirmesinin, normal şartlar altında hayatın genel akışına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmekte ve konu ilçe kamuoyunda da çeşitli söylentilere sebep olmaktadır.

Konunun bir müfettiş marifetiyle araştırılmasının, gerekiyorsa soruşturulmasının uygun olacağı değerlendirilmekte ise de; keyfiyeti takdir ve emirlerinize arz ederim.'

Peki bu yazı nereye gönderilmiş? Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın bizzat kendisine.

Marmaris Kaymakamı Aksoy'un anlatımı son derece basit ve anlaşılabilir. Kaymakam Bey'in, ilçenin güvenlik ve asayişinden sorumlu birinci dereceli polis müdürünün yaptığı işle bağdaşmayan bir malı edinmeye çalıştığını açıkça ortaya koyduğu görülüyor.

Kaymakam Aksoy, imzasını taşıyan yazısıyla Kapsız'ın haksız mal edindiğini ilin valisine doğrudan bildiriyor.

Hem de Büyüteç'te gündeme gelmeden iki ay önce!

Devam ediyorum. Aksoy'un yazısına bakıldığında; zaten olayın bütün ilçe tarafından bilindiği net biçimde ifade edilmiş.

Hâl böyle olunca, Kaymakam'ın resmi yazıyla Vali'ye bildirdiği olayın, Emniyet Müdürlüğü'nce bilinmemesi mümkün değil kuşkusuz!

Sorular çok bu konuda.

Valilik, Marmaris Kaymakamlığı'nın yazısı üzerine ne işlem yaptı? Ankara'yı bilgilendirdi mi? Hakkında bizzat ilçe kaymakamı tarafından resmi yazı yazılan İlçe Emniyet Müdürü Kapsız'ın, olay kamuoyuna yansıyıncaya kadar neden görevde tutuldu?

Bir iddiaya göre; valilik olayla ilgili İçişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi. O zaman bakanlık veya Emniyet Genel Müdürlüğü neden harekete geçmedi? Neden hemen müfettiş görevlendirilmeyip, olayın Büyüteç'te yayımlanmasıyla birlikte alelacele Polis Başmüfettişi gönderildi?

İlçe Emniyet Müdürü Kapsız'ın Ankara'da koruyucu melekleri mi var? Ki yaşananlardan böyle olduğunu anlamak kolay. Kim / kimler bu koruyucu melekler?

Duyuyorum ki, şimdi de Mülkiye Başmüfettişi gönderilip olay bir kez daha incelenecekmiş!"