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Belediyenin garajında esrarengiz patlama

Nevşehir'de, Derinkuyu Belediyesi'ne ait araç garajında esrarengiz bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangında makam aracı küle dönerken, çöp toplama aracı da hasar gördü.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:04
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Derinkuyu Belediyesi'nin garajında esrarengiz patlama

Belediyenin garajında esrarengiz patlama
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İHA'nın haberine göre, araç garajında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamamım ardından çıkan yangına Derinkuyu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi ve Kaymaklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yangında belediyeye ait çöp toplama aracı ve makam aracı kullanılamaz hale gelirken, ayrıca taziye çadırı, su malzemesi, araç lastikleri de yandı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, "Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor" dedi.

Aksoy "Kusurlu varsa gerekli işlemler yapılacaktır. Bütün arkadaşlarımız saat 05.00'ten beri olay yerine gelip müdahalede bulundu. Makam aracı ve çöp aracı ile bir miktarda malzeme yandı" dedi.

Derinkuyu Kaymakamı Esra Demirtaş da olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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