Dernekte kumar oynayan ve oynatanlar suçüstü yakalandı

Polis ekipleri Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 5 ekip 23 personel, kumar oynatılan derneğe baskın yaptı.

3 BİN 360 TL PARA VE SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemelerde kumar oynanan masadan 3 bin 360 TL ve sentetik hap ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı A.Ö., A.A., Y.Ç., E.A., S.S. ve M.G. hakkında işlem başlattı.