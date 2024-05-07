İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Eğer yeni anayasada bunlar olursa müzakere ederiz

Kaynak: Sabah
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Eğer yeni anayasada bunlar olursa müzakere ederiz
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yazar Yavuz Onat’a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa hakkında da önemli mesajlar veren Dervişoğlu, "Biz ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz." ifadelerini kaydetti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, ülke gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, Yeni Anayasa’ya ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Biz ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz." söyleminde bulundu.

son.jpgDervişoğlu, vatandaşların özlemini çektiği siyasetçi tipinin temsilcisi olmayı arzuladığını ifade etti ve “Siyasetin gündemine yeni anayasa geliyor. Bunun ne amaçla yapıldığını görmemiz lazım.” ifadesini kaydetti. Her sosyal mutabakat metninde eksikliklerin olabileceğinin altını çizen Dervişoğlu, getirilecek yeni Anayasa metninin, Türkiye’nin kuruluş ilkelerine ve geleceğine cevap verirse metni değerlendireceklerini ifade etti.

Ayrıca Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’den, sistemin revizyonundan ziyade, sistem değişikliği beklediğini vurguladı ve “Şimdi ülkemizi önceleyecek bir tavır sergilenirse, biz ülkemizin yanında durmaktan asla çekinmeyiz.” açıklamasında bulundu.

aa-20240427-34397663-34397647-iyi-parti-5-olaganustu-kurultayi.jpg“TBMM NOTER GİBİ ÇALIŞIYOR”

Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), bir noter gibi çalıştığını kaydeden Dervişoğlu, “Bürokrasinin hazırladığı kanun taslaklarını onaylıyor.” ifadesini kullandı. İYİ Parti lideri, hükümet ve Meclis arasında denge ve denetleme mekanizmalarının olmadığının altını çizerken, “Meclis'in gücünün tartışılmadığı bir anayasa modeli olursa bakarız, inceleriz, müzakere ederiz. Yürütmenin, Meclis denetiminde olduğu bir hükümet sistemi önerilirse tabii ki konuşuruz.” açıklamasında bulundu.

aa-20240427-34399060-34399044-iyi-parti-5-olaganustu-kurultayi.jpgCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez resepsiyonda tanıştıklarını ve özel bir görüşmelerinin olmadığını ileten Dervişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, davet ederse "Gitmem" diyemem ama yeni seçilmiş bir genel başkan olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı beni ziyaret ederse memnun olurum. Ben de elbette kendilerine iade-i ziyarette bulunurum. Yeni seçilen ben olduğum için Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir zorluk olacağı düşüncesinde değilim.” ifadelerini kaydetti.

Devişoğlu, sözlerinin sonunda, “Kamuoyu genel başkanlığımı satın aldı. Toplumda "yapabilir" duygusu oluştu. Beklentilere cevap vermek için çalışacağım.” ifadelerini iletti.

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