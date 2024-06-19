Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Aile bayramlaşması yapan Dervişoğlu ve Akşener ziyaretten fotoğraflar paylaştı. Dervişoğlu'nun "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." ifadeleri dikkat çekti.

Bayramın son günlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ailesiyle birlikte eski Genel Başkan Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Bayram dolayısıyla bir araya gelen bu ikili, sosyal medya üzerinden de bu anlamlı ziyareti paylaştı.

Dervişoğlu, ziyaretlerini şu sözlerle duyurdu:

"Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer Ağabey'e de sonsuz teşekkürler." Ayrıca paylaşımında, "Dünümüz de bizim, yarınlarımız da..." ifadesine yer verdi.

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Meral Akşener ise şunları dile getirdi:

"Kurban Bayramı vesilesiyle evimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’na ve kıymetli ailesine nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum."

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ZİYARETTEN ŞU FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

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