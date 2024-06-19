Türk tekstil devi dünya markasını satın aldı

Kaynak: PatronlarDünyası
Türk tekstil devi dünya markasını satın aldı

Mali krizi aşamayan dünya devi Naf Naf yine el değiştiriyor. Türk tekstil devi Naf Naf'ı satın alma karar aldı.

Türk tekstil devi önemli bir satın almaya imza attı.

Fransız moda devi Naf Naf'ı 4 yıl önce devralan Yılmaz kardeşler, markayı tutundurmakta zorlandı ve yeni arayışlara yöneldi. Mahkeme kararıyla yediemin süreci başlatılırken 215 mağazası ve 165 milyon Euro'luk cirosu ile Naf Naf'ı bu kez Türk tekstil devi Migiboy tarafından satın alınıyor.

MAHKEME TEKLİFİ KABUL ETTİ

Migiboy Tekstil, Naf Naf'ı devralmak için 1,5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle vererek harekete geçti . Teklif Bobigny Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MİGİBOY TEKSTİL HAKKINDA

Türkiye'nin köklü ailelerinden Canpolat ailesine ait olan Migiboy Tekstil, yaklaşık bin kişiyi istihdam eden köklü bir tekstil firması olarak üretim yapıyor.

Şirket, Kırklareli, Niğde ve Çorlu'da üretim yapmanın dışında inşaat, enerji, tarım ve otelcilik sektörlerinde de faaliyette bulunuyor. Şirket en son 2022 yılında, Niğde'deki tesisine 200 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

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