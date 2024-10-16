Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu haftalık grup toplantısında konuşuyor. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli'nin çözüm sürecine ilişkin söylemlerine Bahçeli, "Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz. Bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz. Gölge oyunları oynayarak ve sonra da pardon diyerek gerçek niyetlerinizi gizleyemezsiniz" dedi.

"HÜDA-PAR İLE GENİŞLEYEN CUMHUR İTTİFAKI, ŞİMDİ DEM İLE EL SIKIŞIYOR"

'2011’de 'Çözüm' adı altında başlayan ihanet süreci, 2015’te 'Rafa Kaldırdık' sözü ile uyutuldu, 2017’de İYİ Parti kuruldu, 2018'de rahatsız olanlar Cumhur İttifakını oluşturdu, Ardından Hüda-Par ile genişleyen Cumhur İttifakı, şimdi DEM ile el sıkışıyor' şeklinde konuşan Müsavat Dervişoğlu, "Bunun adı kapsayıcılık değil. Toplumun farklı kesimlerini kendi siyasi emellerine alet etme çabasıdır. Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi seyrettik. Senaryo-yönetmen-yapımcı hepsi aynı, Sadece oyunculara yenileri eklenmiş bir devam filmi. Her adımınızı biliyor ve yakından takip ediyorum. Ben Müsavat Dervişoğlu, gücümü bu Büyük Milletin mensubiyetinden alıyorum. Yetkiyi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlığımdan… Bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz. Bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz. Gölge oyunları oynayarak ve sonra da pardon diyerek gerçek niyetlerinizi gizleyemezsiniz." dedi.

Dervişoğlu, sahneye koyulmak istenen hain senaryonun kimler tarafından yapıldığını bildiğini belirtirken, zamanı gelince açıklayacağını söyledi. Dervişoğu, "Çok şeye gerek yok, sadece İmralı tutanaklarına bakarak, Kimlere hangi misyonun yüklendiğini, Hangi ihanet planının figüranı olduklarını, Rollerin nasıl dağıtıldığını, Bugün sahneye koyulmak istenen hain senaryonun Kimler tarafından yazıldığını çok iyi biliyoruz. Bütün bunları zamanı geldikçe aziz milletimizle paylaşacağız. ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU'NDAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

Dervişoğlu, anayasa tartışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

"Kabul edilemez söylemlerle gündeme gelen Numan Kurtulmuş, siyaseten taktığı maskesini, bir üniversite kürsüsünde çıkartarak yaptığı konuşması ile çıkarmış, bu Aziz Meclisin gerçekte Başkanı olmadığını, millet egemenliğinin tecelligahı olan bu yapı yerine, çetelerin, Dolandırıcıların, İhale ve rant şebekelerinin yüz sürdüğü kapıya dönüşmüş olan, Beştepe’deki sarayın atanmış ve zavallı bir memuru olduğunu kanıtlamıştır. Söylediği lafa bakın! 'Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz' diyor Numan Kurtulmuş… Aklının zincirlerinden kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş ve onun gibi habis çocukluk rüyaları görenlere sesleniyorum. Sizin Devlet zannettiğinizle bizimkisi aynı değildir! Sizin Millet addettiğinizle bizimkisi aynı değildir! Sizin devletiniz, saraydaki zatın iki dudağından çıkan emirlerdir. Sizin devletiniz, vatan toprağına kupon arazi diye bakan arsa tüccarlığıdır. Sizin devletiniz, itibarı varaklı koltuklarda, sonu gelmez araç konvoylarındadır. Sizin devletiniz, bir tefeci dükkanı, bir ihale şebekesidir. Sizin devletiniz, ülkesine hizmet değil, o ülkeyi zimmetine geçirmek için vardır" diye konuştu.