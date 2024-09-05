Destici çöken tarıma çareyi böyle buldu. Afgan işçi getirilmesini istedi

Türkiye’de sayıları 10 milyonu bulan sığınmacı ve kaçaklar büyük sosyal ve ekonomik problemlere neden olmaya devam ediyor. Bazı kesimler ise sığınmacı ve kaçakların ‘ucuz iş gücü’ olarak görerek istihdam edilmeleri gerektiğini savunuyor. Öte yandan iktidar da AB’den gelen fonlarla sığınmacı ve kaçakları kalıcı hale getirmek için projeler üretiyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’den konuyla ilgili tartışmalara neden olacak sözler geldi. Destici, hayvancıların çoban bulmakta zorlandığını belirterek, Almanya’nın Türk işçi almasını örnek gösterdi. Destici, Türkiye’nin çoban ve tarım işçisi olarak Afgan işçi alması gerektiğini savundu. Destici, Afgan işçi isterken tarımdaki işçi maliyetlerinin yüksek olduğunu da söyledi.

Destici, Sivas’ta düzenlenen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda şu ifadeleri kullandı:

"Çoban meselesi, emek işçisi problemimiz var. Karadeniz'de fındık toplayanlar da işçi ücretlerinin çok yüksekliğinden şikayetçi. Burada pancar söktürenler de soğan söktürenler de aynı. Önceden işçi gideri diye bir kalem yoktu çünkü her aile kendi işini görürdü. Kendi tarlasını eker, biçimini yapar ve kendi pancarını sökerdi. Ama bugün öyle değil, işçi maliyetleri çok yüksek bir seviyede. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken birtakım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz.



Bu konuda hükümetin çalışmaları var, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bizi ziyaret ettiğinde bu konu da gündemimizdeydi. Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var."