Destici vatan haini İskilipli Atıf'ın mezarını ziyaret etti. Yunanlılarla işbirliği yapan İskilipli asılmıştı

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum’un İskilip ilçesinde iftar programına katıldı.

İSKİLİPLİ ATIF’IN MEZARINA GİTTİ

Partisinin seçim bürosunun açılışı için İskilip’e giden Destici, açılış töreni sona erince İskilip Belediye Başkanı ve BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ü ziyaret etti. Destici, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere hakaret eden ve “vatana ihanetten” idam edilen İskilipli Atıf’ın mezarını ziyaret etti.

Destici, daha sonra Atatürk Orman Çiftliği’nde İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, iftardan sonra yaptığı konuşmada, BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün dönemi başarıyla noktaladığını ifade etti ve yeni dönem için destek istedi. Konuşmasının ardından U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece kazanan sporculara altın hediye etti.

İSKİLİPLİ ATIF KİMDİR?

İskilipli Atıf, Milli Mücadele karşıtı İslam Teali Cemiyeti’nin başkanlığını yapmış ve İngiliz Dostları Cemiyeti’nin kurucusu, casus Sait Molla ile birlikte çalışmıştır. Vatanın kurtulması için Milli Mücadele sürerken, İskilipli Atıf’ın başkanlığını yaptığı İslam Teali Cemiyeti, Konya, Niğde, Nevşehir bölgelerinde örgüt kurmuş, Gâvur İmam ve Anzavur ayaklanmalarında isyancılara destek vermiştir.

İskilipli Atıf’ın başkanı olduğu Teali İslam Cemiyeti, ayrıca Kuvayi Milliyeciler aleyhine bir bildiri yayınlamış ve bu bildiri de “Bu asiler en kısa zamanda yakalanıp ortadan kaldırılmalıdır. Bu, hepimiz için bir farzdır” ifadeleri kullanılmıştı. Bu bildiri, 30 Ağustos 1029 tarihînde Yunan uçaklarıyla Anadolu’ya havadan atılmıştır.

25 Kasım 1925 tarihine Şapka Kanunu kabul edilince Anadolu’da bazı illerde dinin elden gittiğine dair propaganda yapılırken, bu illerde İskilipli Atıf’ın 1924 yılında yazdığı, “Frenk Mukallitliği ve Şapka” (Batı Taklitçiliği ve Şapka) isimli kitap halk arasında dağıtıldı.

Ankara İstiklal Mahkemesi, İskilipli Atıf’ı 3 Şubat 1926’da, “Basımı, dağıtımı yasaklanan “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adlı kitabın isyan bölgelerine dağıtılarak halkı isyana teşvik etmek ve Milli Mücadele’de, başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti’nin hazırladığı bildirilerin Yunan uçakları tarafından Anadolu’da dağıtılması” suçlarından idama mahkum edilmiştir.