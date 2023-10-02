Deterjan imalathanesinde feci olay. Karıştırıcı mikserin altında kaldı

Tekirdağ'da deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan iş yeri ortağı hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Deterjan imalathanesinde feci olay. Karıştırıcı mikserin altında kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde deterjan üretiminin yapıldığı bir iş yerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw043148-02.jpg

aw043148-03.jpg

aw043148-04.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Son Haberler
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı Gündem
Erzincan'ın meşhur kızılcığı tezgahlardaki yerini aldı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor Dünya
Yunanistan'da nüfus azalıyor ve yaşlanıyor
Seyir halindeki otomobil alev aldı Gündem
Seyir halindeki otomobil alev aldı
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman? Magazin
Aile 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni sezon ne zaman?
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak Şifalı Bitkiler
Evde yapılabilen mide rahatsızlığına iyi gelen çay ortaya çıktı. Dakikalar içinde sindirimi kolaylaştıracak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti Siyaset
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Doha'ya gitti