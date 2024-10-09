Dev bankanın petrol tahmini değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev bankanın petrol tahmini değişti

Orta Doğu'da artan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, Morgan Stanley, öngörüsünde değişikliğe gitti.

İran'ın, İsrail saldırılarına karşılık vermesi sonrasında petrol fiyatları yükselişe geçti. Tel Aviv yönetiminin saldırıya cevap vereceği yönündeki açıklamaları ile küresel piyasalarda brent petrol yüzde 3'ten fazla artış yaşadı.

Morgan Stanley de 2024'ün son çeyreğinde brent petrol için tahminini, jeopolitik risklerin artmasını gerekçesine dayandırarak 75 dolardan 80 dolara çıkarttı.

Morgan Stanley, talebin beklenenden daha zayıf olduğunu ve arzın güçlü olduğunu belirterek, temkinli davranıyor. 2024’te piyasadaki arz fazlasının artacağı uyarısında bulundu.

İran'ın 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği füze saldırısı sonrasında başlayan satış dalgası, cuma günü haftalık yüzde 8'lik kazançla son buldu. Bu, bir yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek haftalık artış olarak kayıtlara geçti.

ABD HAM PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI

Diğer yandan ABD ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 11 milyon varil artış gösterdiği aktarıldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise salı günü 2024 yılı için küresel petrol talebi artış tahminini 20.000 varil azaltarak 103,1 milyon varile indirdi.

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