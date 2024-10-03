Dev bankada büyük kriz! Hesabına bakan sıfır bakiye gördü

Düzenleme: Kaynak: AA
Dev bankada büyük kriz! Hesabına bakan sıfır bakiye gördü

Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişememesi, erişenlerin ise hesaplarında sıfır bakiye görmesi büyük kriz yarattı.

Bank of America'nın bazı müşterileri hesaplarına erişim sorunu yaşadı.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili dün yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarına ilişkin şikayette bulunmaya başladı.

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren banka müşterileri bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini belirtti. Banka hesaplarındaki paralarını göremeyen Bank of America müşterileri büyük panik yaşadı.

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