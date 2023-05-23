Dev göl buz pistine döndü

Şırnak'ta bulunan doğal göl bahar aylarında bile buz pistine döndü. 3 bin rakımdaki göl soğuk havaların etkisiyle 7 ay buz pistine dönüşüyor.

Dev göl buz pistine döndü

İHA'nın haberine göire, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda bulunan 3 bin rakımlı Çalyan Gölü yılın her vakti ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bu yıl yolların açılmasıyla beraber 2023 sezonu açıldı. Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan doğal göl etrafı karla kaplı ve etrafı ise buz pistine dönmüş durumda.

Yüzen adalar gibi buz kütleleri baharın gelişiyle beraber yavaş yavaş erimeye başlıyor. Beytüşşebap ilçe özel idare ekipleriyle beraber haber takibi için giden muhabirler 3 bin rakımlı Çalyan Gölünün buz pistine döndüğünü kayıt altına aldı.

İrfan Cin, "Aylardır etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımda bulunan gölün hala buz olduğunu gördük. Çok güzel bir doğası var. Herkes buraya geliyor. Herkesi davet ediyoruz'' dedi.

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